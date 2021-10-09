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Osmaniye’de trafik yoğunluğu ve kontrol noktaları havadan denetlendi

Osmaniye’de trafik yoğunluğu ile kontrol noktaları helikopterle havadan denetlendi. Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kusuru tespit edilen araçlar kontrol noktalarına bildirilerek sürücülere idari para cezası uygulandı.

Asayiş 09.10.2021, 09:36
Osmaniye’de trafik yoğunluğu ve kontrol noktaları havadan denetlendi

Osmaniye’de trafik yoğunluğu ile kontrol noktaları helikopterle havadan denetlendi. Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kusuru tespit edilen araçlar kontrol noktalarına bildirilerek sürücülere idari para cezası uygulandı.

Osmaniye’de kent genelinde meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ile jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktaları Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla havadan denetlendi. Osmaniye-Kadirli yolu, Kadirli-Kozan yolu, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D-400 Osmaniye-Gaziantep karayolunda gerçekleştirilen denetimlerde kusuru tespit edilen araçlar kontrol noktalarına bildirilerek sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş eşlik etti.

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