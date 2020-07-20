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Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE DEREYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI
Asayiş 20.07.2020, 11:01
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökçayır Köyü, Tabaklar mevkisindeki kazada, Cengiz Donbaloğlu’nun (55) kullandığı 06 FN 6446 plakalı Opel marka otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Büşra K. (18) ise yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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