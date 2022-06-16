Osmaniye’de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye’de ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ dolarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 50 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik didik arandı. Narkotik köpeği Pars’ın da katıldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken 1 şahsın da yakalama çalışmaları devam ediyor.