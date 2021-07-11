Osmaniye’de tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 300 dekar tarım arazisi ile 10 dekar ormanlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi Heyik mevkiinde bulunan tarlada anız yangını başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tarlanın yakınında bulunan ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına bir helikopterde havadan müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 300 dekar tarım arazisi ile 10 dekar ormanlık alan küle döndü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.