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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu
OSMANİYE'DE İHBAR ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 1 ADET MERMER HEYKEL İLE 30 ADET MADENİ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 08.09.2020, 16:42
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Osmaniye’de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet mermer heykel ile 30 adet madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.E. ve M.K. isimli şahısların bir araç ile kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapacağı yönünde duyum alınması üzerine şüphelinin kullandığı araç Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Nohut köyünde durdurularak yapılan aramada 1 adet mermer heykel ile 30 adet madeni sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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