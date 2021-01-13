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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu
Osmaniye’de bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 13 adet tarihi obje ile 89 adet sikke ele geçirildi.
Asayiş 13.01.2021, 11:20
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Osmaniye’de bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 13 adet tarihi obje ile 89 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı kente tarihi eser getirileceği yönünde bilgi aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde fiziki takibe alınan Y.S. ve A.S. isimli şahıslar Sumbas ilçesinde yakalandı. Şahıslara ait araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 13 adet tarihi obje ile 89 adet sikke ele geçirildi.Tarihi eser kaçakçılığı suçundan olay yerinde gözaltına alınan Y.S. ve A.S. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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