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Osmaniye’de sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 03.07.2022, 16:27
Osmaniye’de sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Murat Gönül, serinlemek için ilçenin içerisinden geçen sulama kanalına girdi. Çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının suyu kesilirken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Murat Gönül’ün cansız bedenine olay yerinden 8 kilometre uzaklıkta ulaştı. Ekiplerin çıkardığı çocuğun cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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