Osmaniye’de rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik düzenlenen rüşvet ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Amanoslar bölgesinde A.K. isimli şahsın, izini olarak kesimi yapılan orman emvalini orman deposun göndermesi gereken Hatay, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren odun kömür satış işiyle uğraşan kişilere para karşılığında sattığı belirlendi. Operasyonu derinleştiren Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de A.K.’nin haksız olarak kazanılan paradan Orman İşletme görevlisi M.S. ile Ö.K. isimli şahsılara rüşvet verdiği ortaya çıkardı.

Olayla ilgili A.K., Ş.K., M.S. ile Ö.K. isimli şahıslar rüşvet ve zimmet suçundan düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.K., M.S. ve Ö.K. tutuklanırken Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında şahısların ikamet aramalarında 8 adet cep telefonu, 2 adet cd çantası, 2 adet tabanca, 2 adet laptop bilgisayar, 3 adet USB flash bellek, 1 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirilmişti.