banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı

Osmaniye’de bir sitenin girişinde bulunan paspas demirini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Asayiş 22.06.2021, 08:46
Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı

Osmaniye’de bir sitenin girişinde bulunan paspas demirini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Beycioğlu Ali Ağa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamerasından paspas demirini çalan şahsın, çok sayıda hırsızlıktan suçu olduğu iddia edilen A.B. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493