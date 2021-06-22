Osmaniye’de paspas demiri hırsızlığı

Osmaniye’de bir sitenin girişinde bulunan paspas demirini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Beycioğlu Ali Ağa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamerasından paspas demirini çalan şahsın, çok sayıda hırsızlıktan suçu olduğu iddia edilen A.B. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.