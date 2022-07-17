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Osmaniye’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Asayiş 17.07.2022, 08:24
Osmaniye’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Olay, Düziçi ilçesi Karakuyu Köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününe giden Mustafa Kahya 80 DL 710 plakalı otomobilini ağaçların altına park etti. Bir süre sonra otomobilin birden alev aldığını gören düğündeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan otomobilden geriye demir yığın kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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