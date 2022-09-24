Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu

Osmaniye’de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilerek özel harekat polisiyle yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleşen 26 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yaklaşık 400 güvenlik kamarası görüntüsünü incelemeye alan ekipler, titiz bir çalışmayla 9 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şahıslar üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp operasyon için harekete geçti. Özel Harekât Polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda C.G., M.Ç., G.B., A.A., E.K., M.Ç., N.K., B.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G., M.Ç., G.B., A.A. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 2 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.