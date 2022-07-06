Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Osmaniye Valiliği, olağanüstü hava koşulları nedeniyle yangınların artabileceğini değerlendirerek ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içeresinde son yıllarda büyük çapta orman yangınları meydana geldiği görülmüştür. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar (Orman idaresindeki ihaleli, tahsisli iş ilanları ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç) yasaklanmıştır” denildi.