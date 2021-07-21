Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.