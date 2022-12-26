Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 4 tutuklama

Osmaniye’de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-26 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 4 kilo 936.98 gram esrar maddesi, 42.96 gram metamfetamin maddesi,7.43 gram kokain maddesi, 7.11 gram bonzai maddesi, 249 adet extacy, 14 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 2960 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheliden 4’ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.