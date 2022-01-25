Osmaniye’de kumar operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye’de bir iş yerinin ikinci katında özel olarak hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Yapılan fiziki takibin ardından kumar oynatıldığı bilgisini doğrulan ekipler iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinin ikinci katında kumar oynatmak için özel hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslara ‘Kabahatler Kanunu’ndan idari işlem yapılırken iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.