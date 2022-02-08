Osmaniye’de köy okulu alevlere teslim oldu

Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz İlkokulu’nda yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkması facianın önüne geçerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan dumanlar yükseldiğini fark eden köylüler durumu 112 Komuta Acil Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Yarpuz İlkokulu’na itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okul alevlere teslim olurken yangın Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. 24 öğrencinin öğrenim gördüğü okul tamamen kullanılmaz hale gelirken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangının gece saatlerinde çıkmasından dolayı okulda öğrenci olmaması facianın önüne geçti.