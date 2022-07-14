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Osmaniye’de katı atık bertaraf tesisinde yangın

Osmaniye’de belediyeye ait çöp döküm sahası ve katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Asayiş 14.07.2022, 15:50
Osmaniye’de katı atık bertaraf tesisinde yangın

Osmaniye’de belediyeye ait çöp döküm sahası ve katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan Osmaniye Belediyesine ait çöp döküm sahasındaki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ediyor.

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