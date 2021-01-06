Osmaniye’de kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’de bir kamyonetin bahçe duvarına çarparak takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Osmaniye Düziçi yolu üzerinde bulunan Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Osmaniye’den Düziçi istikametine giden Ahmet Avşar (60) yönetimindeki 80 AV 781 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bir evin bahçe duvarına çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle takla attı. Yan yatan araçta sürücü Ahmet Avşar olay yerinde hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan Nuri Dinçer yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Avşar, ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nuri Dinçer ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.