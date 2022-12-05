Osmaniye’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.K. kullandığı 46 HT 015 plakalı kamyonet ile Nevzat Aydoğan idaresindeki 80 DT 613 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Nevzat Aydoğan, motosikletten düşerek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aydoğan’ı Düziçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Aydoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kamyonet sürücü H.E.K.’yi gözaltına aldı.