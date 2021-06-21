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Osmaniye’de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu

Osmaniye’de Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş, evinde arkadaşları tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Asayiş 21.06.2021, 18:10
Osmaniye’de jandarma özel harekatçı evinde ölü bulundu

Osmaniye’de Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş, evinde arkadaşları tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Mehmet Eren Apartmanı’nda meydana geldi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş H.D.’yi telefonla arayan arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine H.D.’nin evine gelen arkadaşları kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine daha da meraklanan arkadaşları eve çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeriye giren arkadaşları H.D.’yi başından silahla vurulmuş olarak hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Uzman çavuşun yanında birde tabanca bulundu.

H.D.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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