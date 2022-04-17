Osmaniye’de inşaattan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir inşaattan demir çubuk çaldıkları belirlenen 4 kişiden 2’si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Bostanlar yolu üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, demir çubukların çalınması olayına S.I., M.Ç., İ.Ç. ve A.Ç.’nin karıştığını belirledi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde S.I. ile M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.I. ile M.Ç. adliyeye sevk edildi.

A.Ç. ve İ.Ç.’nin yakalanmasına çalışılıyor.