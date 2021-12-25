Osmaniye’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Osmaniye’de iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler ağır yaralandı. Kaza sonrası motor kısmı alev alan otomobil ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmaniye-Toprakkale yolu Toprakkale ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 80 HJ 167 ve 06 RHJ 03 plakalı iki otomobil Toprakkale ilçesi girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya dönerken sürücüler de ağır yaralandı. Yolan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası motor kısmı alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.