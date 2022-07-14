Osmaniye’de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Mehmet D. (52) ile Yasin D. (45) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mehmet D’nin oğlu Ümit D. (22) ile Yasin D.’nin kardeşi Abdurrahman D.’nin (35) de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahların çekilmesiyle tarafların birbirlerine ateş açması sonucu Mehmet D. ve oğlu Ümit D. ile Yasin D. ve kardeşi Abdurrahman D. tabanca ile vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kavgada yaralananlardan Ümit D. ile Yasin D.’nin uzman çavuş olduğu izin oldukları için memleketlerine geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.