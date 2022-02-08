Osmaniye’de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı

Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde husumetlisini tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Şubat tarihinde merkeze bağlı Cevdetiye beldesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. ile Y.K. arasında daha önceden husumet bulunuyordu. A.T. isimli şahıs bir markette oturduğu sırada husumetlisi Y.K. tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı A.T.’de Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganın suç unsuru tabanca ile birlikte olay yerinden kaçmasının ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, firar olan Y.K.’nın merkez Rahime Hatun Mahallesi’nde saklandığı bilgisini aldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’nin ortak operasyonu ile Y.K. suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan aranması olan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilen Y.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.