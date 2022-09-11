Son Dakika
Zelenskiy: "Sivil ve önemli altyapıya kasıtlı füze saldırıları yapılıyor. Buralarda askeri tesisler yok"
Osmaniye’de husumetli iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye’de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 11.09.2022, 23:56
Osmaniye’de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|5
|11
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Real Betis
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
24
açık
Sayfalar Tümü