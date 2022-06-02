Osmaniye’de hırsızlık şüphelilerine operasyon

Osmaniye’de birçok hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 30 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipleri de destek verdi. Operasyonda 45 hedef şahıstan 27’si gözaltına alınırken aranması bulunan 7 şahısta yakalandı. Adreslerde bulunmayan 18 şahsında aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 102 bin 800 TL, 7 adet 1 Amerikan Doları, 1 adet kol saati, 11 adet altın kolye, 9 adet altın bileklik, 5 adet altın yüzük, 6 çift altın küpe, 1 tek altın küpe ile 2 adet altın kolye ucu ele geçirildi.