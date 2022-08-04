Osmaniye’de hırsızlık operasyonuna 2 tutuklama

Osmaniye’de gece saatlerinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 anlı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken 4 adet ruhsatsız tüfek ile 2 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan bir adreste çok sayıda çalıntı malzeme olduğu bilgisini aldı. Motosikletli Yunus Timlerinin de desteğiyle gece saatlerinde düzenlenen operasyonda B.R.E. ile A.A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon çerçevesinde adreste yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ve şarjör, 14 adet su sayacı, 6 adet laptop, 3 adet oto teyp, 21 adet araç içi ses sistemi, 5 adet takım jant lastik, 2 adet bilgisayar yazıcısı, 1 adet tarayıcı, 3 adet takım çantası, çeşitli markalarda ses sistem mixer ve amfileri, çeşitli ebatlarda matkap ve hiltiler, 1 adet bisiklet, çok sayıda bilgisayar donanımları ile çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

(SKY-