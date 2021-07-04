Osmaniye’de hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti. AFAD ve jandarma ekipleri kadının cansız bedenini çıkartmak için çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde yaşayan 50 yaşındaki Elif Bucak, hayvanlarını otlatırken yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara düştü. Akşam saatleri olduğunda eve dönmeyen Bucak’ı merak eden aile bireyleri aramaya koyuldu. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından aile bireyleri kadını Yolaltı mevkiinde kayalıkların arasında buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bucak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arazi şartlarının engebeli ve sarp kayalık olması nedeniyle AFAD ve jandarma ekipleri Bucak’ın cansız bedenini olay yerinden çıkartmak için çalışmalara devam ediyor.

Elif Bucak’ın evli ve 6 çocuk annesi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.