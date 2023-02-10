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Osmaniye’de hasar gören bina çöktü
Osmaniye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 katlı ev çöktü.
Asayiş 10.02.2023, 15:28
Osmaniye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 katlı ev çöktü.
Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi, Nahir yolu üzerinde bulunan 3 katlı ev depremde hasar gördü. Bina bugün meydana gelen artçı sarsıntılar sırasında çöktü. Olay yerine gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler eğitimli köpeklerle çalışmalarını sürdürüyor.