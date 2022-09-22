Osmaniye’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Adana kara yolunda bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.