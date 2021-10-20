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Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.

Asayiş 20.10.2021, 09:58
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depo kısmında çıkan alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yaklaşık 5 saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.

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