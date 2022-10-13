Osmaniye’de gerçeğini aratmayan ’yangın’ tatbikatı

Osmaniye’de Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü çerçevesinde gerçeğini aratmayan “Yangın Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı. Okul zilinin yerine alarm seslerinin yankılandığı okulda tatbikata harfiyen uyan öğrenciler, kontrollü bir şekilde okulu terk edip bahçeye çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılının “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edilmesiyle 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Yangın Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı. Yangın alarmının verilmesi ile başlayan tatbikat öğrenciler, öğretmenler ve personel kontrollü olarak okul bahçesine tahliye edildi. Binadan kendi imkanı ile çıkamayanlar ise güvenli bir şekilde ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Gerçeği aratamayan yangın tatbikatında yaralı olanlara ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Osmaniye Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tamamlanan tahliyenin ardından yangına müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından tatbikatın ardından öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.

Tatbikatın kent genelinde tüm okullarda yapıldığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı’mız tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesi dolayısıyla tatbikatlarımıza devam ediyoruz. Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin tatbikatın başından itibaren okuldan çıkmaları, yangına müdahale edilmesi, içeride mahsur kalan arkadaşlarımızın kurtarılması ve itfaiye ekibinin müdahalesi başarıyla sonuçlandı. Henüz Salı günü akşam deprem yaşadık, dolayısıyla afetlere karşı her zaman hazır olmak mecburiyetimiz var. Hazır olmak için de tatbikatlarımızı yapmalıyız. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin afetlere karşı bilinçli olarak yetiştirilmesi, afetlere hazırlıklı olunması çok önemlidir. Tatbikatlarımız ve hazırlıklarımız aralıksız sürecektir” diye konuştu.