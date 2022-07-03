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Osmaniye’de gasp çetesi çökertildi

Osmaniye’de silahlı yağma başta olmak üzere birçok olaya karışan gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 03.07.2022, 11:15
Osmaniye’de gasp çetesi çökertildi

Osmaniye’de silahlı yağma başta olmak üzere birçok olaya karışan gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, silahlı yağma başta olmak üzere çeşitli suça karışan suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde aralarında kadın üyelerin de bulunduğu gasp çetesine yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş. ve M.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., A.Ş. ile T.Ö. isimli şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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