Son Dakika
Tek defteri iki kişi kullanan kardeşleri gördü, köy okullarında okuyan çocuklara 'Bir umut, bin mutluluk' oldu
Osmaniye’de fundalık alanda başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde fundalık alanda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönüm fundalık alan kül olurken soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Asayiş 09.01.2021, 17:03
5
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde fundalık alanda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönüm fundalık alan kül olurken soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesi Alibeyli Köyü Kalfa Mahallesi Horozlar mevkiinde nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yangın çıktı. Fundalık alanda başlayan yangında alevlerin kısa sürede etrafı sardığını gören çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı yere kısa sürede ulaşan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak ormanlık alana sıçramasının önüne geçti. 5 dönüm fundalık arazinin kül olduğu yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Yangının çıktığı alana gelen Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu yetkililerden yangınla ilgi bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Seyitoğlu, fundalık alanda çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana geçmeden söndürüldüğünü söyledi.
9°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|17
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Sivasspor
|17
|22
|10. Karagümrük
|16
|21
|11. Malatyaspor
|16
|21
|12. Antalyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü