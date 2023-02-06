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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
Osmaniye’de enkaz altındaki Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı
Osmaniye’de enkaz altındaki kurtarma çalışmalarından 15 saat sonra kurtarılan Doğan Akçakaya’nın eşi hemşire Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş 06.02.2023, 20:43
Osmaniye’de enkaz altındaki kurtarma çalışmalarından 15 saat sonra kurtarılan Doğan Akçakaya’nın eşi hemşire Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı