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Osmaniye’de enkaz altındaki Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı

Osmaniye’de enkaz altındaki kurtarma çalışmalarından 15 saat sonra kurtarılan Doğan Akçakaya’nın eşi hemşire Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı

Asayiş 06.02.2023, 20:43
Osmaniye’de enkaz altındaki Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı

Osmaniye’de enkaz altındaki kurtarma çalışmalarından 15 saat sonra kurtarılan Doğan Akçakaya’nın eşi hemşire Naciye Akçakaya’nın cansız bedenine ulaşıldı

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