Son Dakika

Osmaniye’de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya’yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye’de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya’yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 06.02.2023, 19:41
Osmaniye’de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya’yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye’de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya’yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)