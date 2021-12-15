Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında yabancı uyruklu bir şahsın Suriye’de bulunduğu süre içerisinde örgütün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli H.K.’nın kaldığı adres belirlenip operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.