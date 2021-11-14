Osmaniye’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yerleşim alanına yakın bölgede çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim bölgesine ve doğalgaz hattına ulaşmaması olası facianın önüne geçerken bölgede soğutma çalışması başlatıldı.