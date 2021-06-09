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Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Asayiş 09.06.2021, 18:12
Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oruçbey köyünde buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz 80 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınan orman yangınından 1 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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