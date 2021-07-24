Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçlu köyü taş ocağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileri karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı ise havadan yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.