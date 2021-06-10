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Osmaniye’de çifte cinayet... Kocasını ve görümcesini öldürdü

Osmaniye’de bir kadın, kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdü.

Asayiş 10.06.2021, 08:35
Osmaniye’de çifte cinayet... Kocasını ve görümcesini öldürdü

Osmaniye’de bir kadın, kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. ve görümcesi Ela U.’yu silahla başlarından vurdu. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.’yu göz altına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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