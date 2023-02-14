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Osmaniye’de çadır kentte yangın
Osmaniye’de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 14.02.2023, 00:29
Osmaniye’de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi’nde kurulan çadır kentte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.