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Osmaniye’de bisiklet hırsızı yakalandı

Osmaniye’de bir evin girişinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Asayiş 28.04.2021, 08:16
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Osmaniye’de bisiklet hırsızı yakalandı

Osmaniye’de bir evin girişinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45011 Sokak üzerinde bulunan evinin girişine bisikletini park eden şahıs, bir süre sonra bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bisikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerekli çalışmaları yapan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden bisikleti çalanın Ö.M.Ö. olduğu tespit edildi. Fiziki takibe alınan şahıs ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Bulunan bisiklet ise sahibine teslim edildi.
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