Osmaniye’de bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Akça Koyunlu köyünde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.