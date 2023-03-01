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Osmaniye’de bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 01.03.2023, 21:23
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Akça Koyunlu köyünde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.