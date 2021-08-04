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Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 04.08.2021, 08:32
Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından malzemeleri çalan şahısların İ.G., G.Ç. ve S.Ç. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzemeler ise hurda malzeme satılan bir iş yerinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İ.G., G.Ç. ve S.Ç. isimli hırsızlık şüphelisi şahıslar adliyeye sevk edildi.
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