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Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 07.08.2021, 11:47
Osmaniye’de bağ ve bahçeden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Toprakale ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından malzemeleri çalan şahsın R.K. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzemeler ise hurda malzeme satılan bir iş yerinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs adliyeye sevk edildi.
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