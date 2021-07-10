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Osmaniye’de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 10.07.2021, 12:31
Osmaniye’de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bulunan bağ, bahçe ve tarladan çit teli ve çinko gibi malzemelerin çalındığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından malzemeleri çalan şahsın K.K. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzemeler ise hurda malzeme satılan bir iş yerinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.K. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs adliyeye sevk edildi.
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