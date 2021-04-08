Osmaniye’de anne ve bebeği kazada yaralandı

Osmaniye’de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 GC 299 plakalı pikap çevre yolunda seyir halindeyken tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 01 HK 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan pikapta yolcu olarak bulunan anne ve 1 yaşındaki bebeği hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve bebeği ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.