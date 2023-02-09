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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
Osmaniye’de 88. saatte umutlar yeşerdi
Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının 88. saatinde Metin Tamer Sitesi’nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 21:24
Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının 88. saatinde Metin Tamer Sitesi’nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı.
Depremin ardından Osmaniye’de yıkılan binalarda çalışmalar 4. günde aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaza dönüşen Metin Tamer Sitesi’nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin termal kameraları sayesinde yerin tespitinin ardından 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgede yoğunlaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat Babaoğlan sağ olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.