Osmaniye’de 88. saatte umutlar yeşerdi

Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının 88. saatinde Metin Tamer Sitesi’nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Depremin ardından Osmaniye’de yıkılan binalarda çalışmalar 4. günde aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaza dönüşen Metin Tamer Sitesi’nde bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Jandarma ekiplerinin termal kameraları sayesinde yerin tespitinin ardından 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgede yoğunlaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat Babaoğlan sağ olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.