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Osmaniye’de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Asayiş 15.02.2022, 14:02
Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Çardak köyünde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde ekipler tarafından yapılan aramalarda 5 ve 10 kiloluk paketler halinde toplamda 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ve H.K. hakkında idari işlem başlatıldı.